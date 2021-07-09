Afyonkarahisar’da ambulanstan çıkanı görenler şoke oldu
Afyonkarahisar’da 112 Acil Servis ambulansının motor kısmına yılan girdi. Yılan olaya müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, kent merkezi üniversite hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Servis ekipleri Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde baraj yolunda düşerek ayağını kıran bir hastanın olay yerinden alınıp hastaneye nakli görevine gitti.
Daha sonra hastayı 03 BS 381 plakalı ambulans ile alan sağlık görevlileri hastayı kent merkezindeki üniversite hastanesine getirdi.
Hastanın sedye ile hastaneye konulmasının ardından ambulansın motor kısmından sesler geldiğini duyan ambulans şoförü Hasan Hüseyin Yılmaz aracın altına eğilip baktığında yılanı fark edince itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler motorun içine giren yılanı çıkardı.
Ekipler ardından yılanı doğal ortamına bırakmak üzere koruma altına alarak bölgeden ayrıldı.
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