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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de sıcaklıklar artacak mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de sıcaklıklar artacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun doğu bölgesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artacak mı? İşte son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada doğuda yarın çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirtirken vatandaşları uyardı.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın (10.07.2021 Cumartesi) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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