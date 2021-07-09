Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de sıcaklıklar artacak mı?

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın (10.07.2021 Cumartesi) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.