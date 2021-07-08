Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Perşembe hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 8 Temmuz Perşembe hava durumu | Türkiye genelinde hafta başından beri etkili olan yağışlar önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 25 kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı
SEL VE SU BASKINI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT!
Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İŞTE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 25 İL
Perşembe günü için kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı: İstanbul, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Sinop, Karabük, Bartın, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakası ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-85 kg/m²) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Anadolu Yakası ile zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri, gece saatlerinde Çankırı çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimleri ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere'de kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde çok kuvvetli (51-85 kg/m²) olması bekleniyor.
BOLU 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 11°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 35°C
Az bulutlu
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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