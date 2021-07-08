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Denizli'de otomobiliyle bahçe duvarına çarpan sürücü yaya olarak kaçtı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Denizli'de otomobiliyle bahçe duvarına çarpan sürücü yaya olarak kaçtı

Merkezefendi ilçesinde saat 23.00 sıralarında Karaman Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AAU 809 plakalı otomobil, 1482 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından sürücü ve yanındaki 2 kişi olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka taşındı.

Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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