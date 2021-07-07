Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
Son dakika haberleri... Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı geldi. Valilik vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte detaylar...
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
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