07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi

Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2021
ABONE OL
Ankaralılar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi

Son dakika haberleri... Ankara Valiliğinden vatandaşlara uyarı geldi. Valilik vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte detaylar...

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA