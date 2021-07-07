Salda Gölü'ne ziyaretçi akını!
Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, normalleşme süreciyle ziyaretler arttı.
Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur'un Yeşilova ilçesine geliyor.
'Beyaz Adalar' bölgesindeki kumsala ve göle giriş, geçen yıl 15 Ekim'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yasaklanırken, burayı görmek isteyenler, beyaz kumların bittiği noktaya yerleştirilen ahşap bariyerlerin ön kısmına kadar gelip, gölü seyredebiliyor. Salda Gölü'nün Doğanbaba, Kayadibi, Tabiat Parkı ve halk plajı bölgelerine ise girişte kısıtlama bulunmuyor. Ziyaretçiler, bu bölgelerde hem kumsala hem göle girebiliyor.
Adana'dan Salda Gölü'nü görmeye geldiğini söyleyen Altan Kula, "Doğası çok güzel. Bence korunmalı sahile çöp kovaları konulabilir" dedi. Antalya'dan geldiğini söyleyen Havva Doğan, "Salda'ya ilk defa geldim. Çok güzel. Dediler ki Salda özelliğini kaybetmiş. Kaybetmemiş. Yağmur olmayınca biraz çekilmiş. Rahmet yağarsa daha güzel olur" diye konuştu.
Ankara'dan geldiğini söyleyen Ceren Aktan, "Sosyal medyadan görüyordum. Gelince de gördüm ki gerçekten anlatıldığı gibi. Hakikaten öyleymiş. Gerçekten güzel. İnşallah hep böyle temiz kalır" dedi.
Eskişehir'den ailesiyle geldiğini anlatan Ceylin Naz Üstünbaş. "Televizyonlarda haberlerde gördüğümüz kadar varmış. Çok güzel" ifadelerini kullandı.
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