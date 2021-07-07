Salda Gölü'ne ziyaretçi akını!

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler, gölü görmek için Burdur'un Yeşilova ilçesine geliyor.