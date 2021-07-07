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Kayseri’de sınır dışı edilmemek için Pakistan uyruklu 16 kişi sabun yuttu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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Kayseri’de sınır dışı edilmemek için Pakistan uyruklu 16 kişi sabun yuttu

Kayseri'de Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kaldıkları sırada sınır dışı edilmemek için sabun yutarak rahatsızlanan Pakistan uyruklu 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.

Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesindeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, dün sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu.

Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan 16 Pakistanlının hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.

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