Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK

"Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde Çarşamba (07.07.2021) günü yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."