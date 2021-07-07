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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde etkili olan sağanak yağışın bir süre daha süreceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca ilerleyen günlerde yurdun batı kesiminde güneşli havanın geri döneceği belirtildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Havalar ne zaman açacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, ilerleyen günlerde bu yağışın batı bölgesini terk edeceği ifade edildi.

İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN UYARI PAYLAŞIMLARI

BU AKŞAM SAATLERİNDE YAĞMUR BEKLENİYOR

"Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK

"Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde Çarşamba (07.07.2021) günü yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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