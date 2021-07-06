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Polis 6 ay izledi 12 ilde operasyon yaptı! Onlarca gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Polis 6 ay izledi 12 ilde operasyon yaptı! Onlarca gözaltı var

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet ekipleri 12 ilde change tır operasyonu düzenledi. 42 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polisler 34 kişiyi gözaltına aldı.

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen "change" tır operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 34 zanlı yakalandı, motor ve şasi numarası değiştirilmiş çok sayıda tır bulundu.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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