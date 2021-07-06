Polis 6 ay izledi 12 ilde operasyon yaptı! Onlarca gözaltı var
6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen emniyet ekipleri 12 ilde change tır operasyonu düzenledi. 42 şüpheli için eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polisler 34 kişiyi gözaltına aldı.
Adana merkezli 12 ilde düzenlenen "change" tır operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
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