Genç kadından sevgilisine akılalmaz şantaj! Üstsüz fotoğrafları ablasına gönderdi
Son dakika haberine göre: Sağlık personeli genç kadın, polis memuru sevgilisiyle ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girdi. Eski sevgilisinin başka bir ilişkiye başladığını öğrenen genç kız, hamile olduğunu ve evlenmezse önce mesleğinden edip ardından cezaevine attıracağı şantajında bulundu.
Sağlık personeli genç kadın, duygusal ilişki içerisinde olduğu polis memuru sevgilisiyle ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girerek şantaja başvurdu. Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda duygusal olarak ilişkiye başlaylayan polis memuru Gökhan K., kız arkadaşı Güner K.'nın psikolojik sorunları olduğunu fark edince ilişkiyi sonlandırmaya karar verdi.
UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI ABLASINA GÖNDERDİ
Çift ilişkiye son verdikten sonra Gökhan K., başka bir ilişki içerisine girdi. Sosyal medya üzerinden genç adamı takip eden Güner K., eski sevgilisinin yanında başka bir kızla birlikte fotoğraf görünce öfkelenerek Gökhan K.'nın ablasına bir fotoğraf gönderdi. Genç kadının gönderdiği fotoğrafta üzerinde sadece iç çamaşırı ve Gökhan K.'nın ise üzerinde kıyafet bulunmuyordu.
'BENİMLE EVLENMEZSEN SENİ MESLEĞİNLE VURURUM'
Bununla da yetinmeyen genç kadın eski sevgilisine, kendisinden hamile olabileceğini eğer kendisiyle evlenmezse her yere şikayette bulunup mesleğinden edeceği şantajında bulundu. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan genç adam karakola giderek eski sevgilisi tarafından şantaja maruz kaldığı yönünde şikayette bulundu.
'BİR ANLIK SİNİRLE HAREKET ETTİM'
Şikayet üzerine genç kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç kadın eski sevgilisinin kendisini başka kadınlarla aldattığını, bu eylemi başka kadınlara da yaptığını bildiği için bir anlık sinirle bu şekilde davrandığını ifade etti.
3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Güner K.'nın fotoğraf ve mesajlarla Gökhan K.'ya yönelik 'Şantaj' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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