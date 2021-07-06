Genç kadından sevgilisine akılalmaz şantaj! Üstsüz fotoğrafları ablasına gönderdi

'BİR ANLIK SİNİRLE HAREKET ETTİM'

Şikayet üzerine genç kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç kadın eski sevgilisinin kendisini başka kadınlarla aldattığını, bu eylemi başka kadınlara da yaptığını bildiği için bir anlık sinirle bu şekilde davrandığını ifade etti.