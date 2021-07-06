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Yalova'da dehşet anları! Balkondan evine girdi, genç kadın kaçarak kurtuldu

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Giriş: 06.07.2021 02:16
Yalova'da tüyler ürperten bir manzara gerçekleşti. Yalova'da yaşayan Meral Gülseven isimli vatandaş dehşet dolu anlar yaşadı. Daha önce iki kez gece saatlerinde evine gelerek kapıyı çalan kişinin son olarak sabaha karşı evine gizlice girdiğini görünce korku içerisinde evden kaçtı. Tacizcinin eve girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yalova'da dehşet anları! Balkondan evine girdi, genç kadın kaçarak kurtuldu
Yalova'da dehşet anları! Balkondan evine girdi, genç kadın kaçarak kurtuldu
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