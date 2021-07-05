Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? 5 günlük hava durumu

İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor."