Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda il için gökgürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'da etkili olan yağışın önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenirken Meteoroloji vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çok sayıda il için önümüzdeki günlere yönelik sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor."
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN
"Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
FIRTINA GELİYOR
Meteoroloji ayrıca "Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın (Salı 06.07.2021) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (06.07.2021) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." uyarısı ile Batı Karadeniz'de yaşayan vatandaşları da uyardı.
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