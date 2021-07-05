E-5'te seyir halindeki tır alev aldı! Facianın eşiğinden dönüldü
YAŞAM İHA
İstanbul'daki E-5 karayolunun Pendik mevkiinde seyir halinde olan bir tır aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi üzerine facianın eşiğinden dönüldü.
E-5 karayolunda seyir halindeyken alev alan tırın alt kısmından gelen dumanları fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı.
Alevlerin sarmaya başladığını tırdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir tırın alt kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Tırın alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden tır sürücüsü ile yoldaki diğer sürücüler paniğe kapıldı. Tır sürücüsü tırı yol kenarına çekerek kendisini dışarı atıp durumu itfaiyeye bildirdi.
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