İstanbul’da gurbetçi vatandaşın otomobilinin elektronik sistemi çaldılar

"BU SOYGUNU KENDİ ÜLKENİZDE YAŞAYINCA İNSANIN GURURU İNCİNİYOR"

Konuşmasına devam eden Keskin,"Bu durumda bizi üzen şey, yeri geliyor 2-3 gün yolculuk çekiyorsunuz. Ülke geçiyorsunuz. Sırbistan gibi bir yerde kaldık gelirken. Orada konakladık. Arabamız daha tenha bir yerdeydi. Bir şey olmadı, geliyorsunuz kendi evinizin önünde bu soygunu kendi ülkenizde yaşayınca insanın gururu inciniyor, mağdur oluyor. Bundan ötürü çok üzgünüz. İnşallah kısa zamanda bulunur." diye konuştu.