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Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Mersin'de 11 milyon kaçak makarona 2 tutuklama

Mersin'de, polis operasyonunda, kamyon kasalarında gümrük kaçağı 11 milyon makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı makaron getirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde boş arazide park halindeki 2 kamyonda arama yaptı. Aramalarda, kamyonların kasalarında 11 milyon TAPDK bandrolü bulunmayan, gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan K.A. ve F.Ç., emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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