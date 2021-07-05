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Tunceli'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralı var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Tunceli'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralı var

Tunceli'de, virajı alamadığı motosiklet ile bariyerlere vuran, 36 yaşındaki arkadaşı Müge S.'nin kolunun koptuğu dehşet kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki şoför Fatih Yılmaz, tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli- Elazığ yolunun 14'üncü kilometresinde geçen akşam trafik kazası meydana geldi.

Fatih Yılmaz'ın hakimiyetinde olan 23 FY 002 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle, bariyerlere çarptı.

Kaza esnasında 20 metre sürüklenen motosikletin şoförü Fatih Yılmaz yaralandı, arkasında bulunan arkadaşı Müge S.'nin de kolu koptu. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin akabinde yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tedavi altına alınan Fatih Yılmaz, askeri helikopter ile kaza sonucunda kolu kopan Müge S. de ambulans ile gece Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Yılmaz, sabah sularında yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Fatih Yılmaz'ın cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı, arkadaşı Müge S.'nin de hayati riskinin devam ettiği ifade edildi.

KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Diğer taraftan kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Fatih Yılmaz'ın süratle hareket ettiği yolda bariyerlere vurduktan sonra savrulduğu anlar yansıdı.

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