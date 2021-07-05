Tunceli'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralı var

Tunceli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde tedavi altına alınan Fatih Yılmaz, askeri helikopter ile kaza sonucunda kolu kopan Müge S. de ambulans ile gece Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Yılmaz, sabah sularında yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.