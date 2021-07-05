Eskişehir'de eski eşine dehşeti yaşattı! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Apartmana giren Fadime D.'yi takip eden Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşini vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, 2 sokak ileride aynı tüfekle intihar etti. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.