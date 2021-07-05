Jigolo çetesinden şantaj vurgunu! Çıplak fotoğraflar isteyerek ağlarına düşürdüler

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ALIP BENİ TEHDİT ETTİLER"

Ben de gönderdim. Fotoğraflarımla 'Seni yakınların, ailen ve çevrene rezil edeceğiz. Demek jigolo olmak istiyorsun. Sen kim jigolo olmak kim?' diyerek para talep ettiler ve 'Para yatırmazsan ailene durumu anlatırsın' diyerek şantaj yaptılar. Dolandırdılar; dalga geçtiler, bir de şantaj yaptılar. Dolandırıcılara "Param yok" dedim. Bankadan bana 20 bin lira kredi çektirdiler."