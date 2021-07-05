Jigolo çetesinden şantaj vurgunu! Çıplak fotoğraflar isteyerek ağlarına düşürdüler
100 bin kişiyi dolandıran ve İstanbul’da çökertilen jigola çetesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin mağdurlarından 22 yaşındaki bir internet kafe çalışanı, bir arkadaşının para kazanma vaadiyle kendisini kandırdığını anlattı.
Jigolo yapma vaadiyle 100 bine yakın kişiyi dolandıran, bazı mağdurlara şantaj yapan ve İstanbul Siber Polisleri'nin operasyonuyla çökertilen çetenin bir internet kafede çalışanı olan 22 yaşındaki mağduru E.A., yakın bir arkadaşının "Çok para kazanırsın" tavsiyesi üzerine çetenin açtığı internet sitesine girdiğini ve o arkadaşının da çete üyesi olduğunu öğrendiğini anlattı.
"DAHA İLK AN 1000 TL YATIRDIM"
Sabah'ın haberine göre Mağdur E.A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Bin lira para yatırarak internet sitelerine üye oldum. Önce kişisel bilgilerimi aldılar. Daha sonra benden özel fotoğraflar yollamamı istediler.
"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ALIP BENİ TEHDİT ETTİLER"
Ben de gönderdim. Fotoğraflarımla 'Seni yakınların, ailen ve çevrene rezil edeceğiz. Demek jigolo olmak istiyorsun. Sen kim jigolo olmak kim?' diyerek para talep ettiler ve 'Para yatırmazsan ailene durumu anlatırsın' diyerek şantaj yaptılar. Dolandırdılar; dalga geçtiler, bir de şantaj yaptılar. Dolandırıcılara "Param yok" dedim. Bankadan bana 20 bin lira kredi çektirdiler."
VERİ TABANI KURMUŞLAR
100 bin kişilik özel bir veri tabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin; E.A. gibi çok sayıda mağduru şantaj yoluyla ikinci hatta üçüncü defa dolandırdığı da iddia ediliyor. Mağdurların meslek, iletişim ve fiziksel özellikleri gibi bilgileri toplayıp fişlemeler yapan çetenin mağdur profili de çıkarıldı.
Operasyonda ele geçirilen ve muhafaza altına alınan sekiz bilgisayarın 1'inden 13 bin kişinin verilerinin çıktığı belirtildi. Çete üyelerinin mağdurları hazırladıkları kataloglarla tuzağa düşürdükleri de belirtilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si cezaevine yerleştirilmiş, diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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