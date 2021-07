Vision Art Platform'dan yeni sergi

Bir Fransız özdeyişi şöyle der: "Bir kapı ya açıktır ya da kapalı." 1926 yılında Marcel Duchamp, Larrey Sokağı'ndaki küçük ev-atölyesine bu iddiayı boşa çıkaran bir mimari müdahalede bulunur. Birbirine bitişik banyo ve yatak odasının arasına tek bir ahşap kapı menteşeler. İşte bu kapı aynı anda hem açık hem de kapalıdır. Çünkü kapı bir odayı kapattığında diğerini açmaktadır. Daha sonra 'Porte, 11, rue Larrey' adlı işe dönüşen bu cin fikir, insanın düşünsel sınırlarının mekânlarla nasıl eklemlendiğini somut olarak gösterir; İçinde soluk alacak mekânlar yaratmak için onları açmamız, hatta her defasında yeni kapılar, pencereler, geçitler icat etmemiz gerektiğini düşündürür. İçlere veya dışarlara değil, geçişlere gözünü diker. İşte Vision Art Platform tam da böyle; farklı girişler ve sınırları aşan geçişler tasarlama cesareti veren bir açıklık olmak istiyor. Disiplinler-aşırı bir kültür, sanat platformu olma idealiyle, mekân açmayı ve mekânsallaşmayı pek çok boyutu ile tartışan bir sergiyle serüvenine başlıyor. Kapılarını yeni olasılıklara açan Vision Art Platform, ilk sergisinde 'açıklık' kavramına odaklanıyor.

1 Temmuz'da Vision Art Platform ev sahipliğinde açılan 'No Room For A Door' isimli sergi Candaş Şişman, Işık Özçelik, Majid Baharan, Mert Acar, Nermin Ülker, Sevim Sancaktar, Tanzer Arığ'ı bir araya getiriyor. Koordinatörlüğünü Leyla Ünsal'ın üstlendiği sergide, birbirinden çok farklı üretim biçimleri olan sanatçıların işleri mimari unsurlar vasıtasıyla biçimsel ilişkiler kurarken; amnezik bir boşlukta, hiçbir yere ait olmama hissinin verdiği sıkıntı kadar; yağmalanmış bir geçmişi kurtarmanın, tanıklara kulak vermenin ve kutsallığı yeniden inşa etmenin umudu da hissediliyor. Mekânı işgal etmek ve doldurmak değil, yeryüzüne ve belleğe açılmak arzusu serginin anlam katmanlarını birbirine bağlıyor.

Vision Art Platform'un sanatseverlerle paylaştığı ilk etkinlik, Mayıs 2021'de gerçekleşen ve 3D olarak deneyimlenmek üzere hazırlanan 'Beyond Vision' adlı çevrimiçi sergi olmuştu. 'No Room For A Door' ise Vision Art Platform'un Akaretler'deki yeni mekânında izleyicilerle buluşacağı ilk sergi olma özelliğini taşıyor. İstanbul kültürsanat alanı yeni bir kavuşma noktası kazanıyor.

'No Room For A Door', 1 Ağustos'a kadar Vision Art Platform'da görülebilir.