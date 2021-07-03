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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü: Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin acı günü: Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli 51 yaşında hayatını kaybetti. Bahçeli'nin cenazesi 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığına defnedilecek.

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye'de hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de hayatını kaybetti.

AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli'nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

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