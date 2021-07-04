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Üç yaşındaki çocuğunu arabadan sarkıttı! Nedeni ise dehşete düşürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Üç yaşındaki çocuğunu arabadan sarkıttı! Nedeni ise dehşete düşürdü

İstanbul'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö.  ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sürücünün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti.

Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö. tutuklandı. Öte yandan çocuğun araçtan sarkıtıldığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

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