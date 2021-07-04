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Bursa'da boğalar firar etti! Ortalık arenaya döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Bursa'da boğalar firar etti! Ortalık arenaya döndü

Son dakika haberi... Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonetin kasasına üst üste bindirilip pazara götürülen boğalar kavga edince ortalık arenaya döndü.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonetin kasasına üst üste bindirilip pazara götürülen boğalar kavga edince ortalık arenaya döndü.

Bursa'da boğalar firar etti! Ortalık arenaya döndü

Görüntüler Bursa İznik'te kayda geçti. Kamyonetin kasasında kurban pazarına götürülen boğalar kavga edince ortalık arenaya döndü.

Bursa'da boğalar firar etti! Ortalık arenaya döndü

Kavgaya tutuşan 7 boğa ortalığı birbirine kattı.

Bursa'da boğalar firar etti! Ortalık arenaya döndü

Boğalardan biri kamyonetten atlayıp yola fırlarken bir tanesi yaşanan izdihamda telef oldu.

Bursa'da boğalar firar etti! Ortalık arenaya döndü

Boğalar çevredeki vatandaşların da yardımıyla kamyonete bindirildi.

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