Gökhan Denli ile Adalet Bike cinayetinin sırrı çözüldü! Yola atılıp Jaguar marka arabayla ezilmişti

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde 21 Haziran gecesi Gökhan Denli (30) ile Adalet Bike, parkın yanında otomobilde sohbet ederken, arkalarına Jaguar bir otomobil yanaştı. İddiaya göre otomobilden inen 3 kişi bir süre tartıştıkları Denli'yi defalarca bıçakladıktan sonra tabancayla öldürdü. Adalet Bike'yi zorla otomobile bindiren saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Adalet Bike'nin cesedi de olaydan birkaç saat sonra D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında bulundu.