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Bartın'da hortum! Görenleri tedirgin etti

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Bartın'da hortum! Görenleri tedirgin etti

Bartın'da deniz üzerinde hortum oluştu. Yaklaşık 20 dakika etkili olan hortum görenleri tedirgin etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasoyla kaydedildi.

Kurucaşila ilçesinde yağış ve fırtınanın etkisile hortum oluştu.

Bartın'da hortum! Görenleri tedirgin etti

Sahilden net bir şekilde görülen hortum yaklaşık 20 dakika etkisini gösterdi.

Bartın'da hortum! Görenleri tedirgin etti

Görenleri tedirgin eden o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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