Anne işkencesi doktor raporunda! Sigara söndürdü aç bıraktı

Doktor raporunda ise "yaraların sigaradan kaynaklı" olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.