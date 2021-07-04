Anne işkencesi doktor raporunda! Sigara söndürdü aç bıraktı
YAŞAM Sabah
Son dakika haberine göre: Konya'da 4.5 ve 3.5 yaşlarındaki çocuklarına şiddet uygulayıp, ayağında sigara söndürdüğü iddia edilen anne tutuklandı. Anne ifadesinde ise "Onlar mum yanığı" dedi.
Ancak olay, haftada 2 gün çocuklarını gören baba Mehmet A.'nın 22 Haziran'da çocuklarını babaannesine götürmesiyle ortaya çıktı. Çocuklara banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü.
Doktor raporunda ise "yaraların sigaradan kaynaklı" olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.
Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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