4 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı
Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Sinop dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 31°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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