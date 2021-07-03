Serinlemek için şarküteri dolabına girdi: Suç duyurusunda bulunuldu

'BİZİM İÇİN UTANÇ KAYNAĞI OLDU'

Kendilerinden habersiz, iş yerlerinde çekilen videodan rahatsızlık duyduğunu belirten iş yeri sahibi Vedat Yazıcı, "Bizden habersiz girip çekmiş. Biz cuma vakti zamanında namazda olduğumuz sırada fırsat bulup dolabın içine girmiş. Bunu da bir arkadaşına çektirmiş. Kendisiyle bir alakamız yok. Ama esnaf olarak tanıyoruz. Dolaba girip kendi çapında fenomen olmaya çalışmış. Esnaf bize söyledi öyle haberimiz oldu. Bu bizim için utanç kaynağı oldu. Biz bu olay karşısında üzüntü duyduk. Karşı tarafa da tepkilerimizi gösterdik. Kendi yaptığı hatayı da gelen görevlilere söyledi. Hem çeken kişi hem de dolaba giren kişi Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü ekiplerine kendilerini bildirdiler. Biz insanlara hak veriyoruz. Bu sonuçta bir gıda. Kapalı veya açık ürün olsun bunun yapılması ayıptır. Kendini göstermesi için, sosyal medya için böyle bir şey yapmış. Bizim işletmemize de ekipler cezayı yazdı. Biz burada olsaydık. Buna izin vermezdik. Biz Cuma namazına gittiğimiz sırada kapımızın önüne koyduğumuz engelleri kaldırıp içeriye girmişler. Karşı taraftan şikayetçi de olduk, hakkımızı da arayacağız" dedi.







