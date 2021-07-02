Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...
Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı. İşte fotoğraflar...
Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.
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