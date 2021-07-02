02 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...

Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
ABONE OL
Konya'da mide bulandıran görüntü! Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip...

Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze-meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı. İşte fotoğraflar...

Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

"'KONYA- ADANA'YI GEÇTİ"

Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

TEPKİ SONRASI GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı.

Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA