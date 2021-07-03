Son dakika: Nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Açıklama geldi...

Son dakika haberi... Nargile yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında en çok merak edilenlerden biri de nargile yasağı oldu. Peki, nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

NARGİLE YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edileceği ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacağı bildirildi.

1 TEMMUZ'DA HANGİ YASAKLAR KALKTI?

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.