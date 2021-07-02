Yunan koca İngiliz eşini öldürüp hırsızlık süsü verdi! Tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı
Yunanistan'da bulunan Glika Nera kasabasındaki bir villada İngiliz Caroline Crouch'un Yunan eşi 32 yaşındaki Babis Anagnostopulos tarafından öldürülmesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yunan kocanın, eşini öldürüp hırsızlık süsü verdiği tespit edilirken, işin içine uyuşturucu kartelleri ve uluslararası kaçakçılık zinciri de dahil oldu.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Glika Nera kasabasında işlenen bir cinayet, dünya büyük yankı uyandırdı. İşin içine uyuşturucu kartelleri ve uluslararası kaçakçılık zinciri de dahil oldu.
VİLLADA KORKUNÇ CİNAYET
Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen korkunç olayda 20 yaşındaki İngiliz Caroline Crouch, Yunan eşi, 32 yaşındaki Babis Anagnostopulos ve 1 yaşındaki kızları ile yaşadığı villada ölü bulunmuştu.
Dört sene önce tanışan ve iki yıl önce evlenen çift, çevrelerinde oldukça mutlu biliniyordu. Evlendikten bir yıl sonra kızlarını kucağına alan çiftin mutluluk pozları, dışarıdan her şeyin sorunsuz görünmesini sağlıyordur.
Ancak mayıs ayında çiftin villasında 20 yaşındaki Crouch'un boğularak öldürülmesi, mutlu aile tablosunun ardındaki korkunç tabloyu ortaya çıkardı.
Yunan koca, sabah saatlerinde ölü bulunan eşinin hırsızlar tarafından öldürüldüğünü, şu sözlerle anlatmıştı:
"Alt katta kanepede uyumuştum. Sabah eve silahlı 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni yere yatırıp bağlayıp üst kata çıktılar. Caroline bağırıp, direniyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Soyguncular eşimi boğup öldürdü. Evdeki 10 bin euroyu ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar."
20 yaşındaki eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalışan Anagnostopulos, cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu. Ancak polisin şüphelerinin Yunan koca üzerinde yoğunlaşmasının ardından Anagnostopulos, ifadesini değiştirerek cinayeti bir anlık öfke patlamasıyla işlediğini iddia etmişti.
Talihsiz genç kadının öldüğü sırada kolunda takılı bulunan akıllı saati, İngiliz kadının uyku sırasında nefesinin kesildiğini ortaya çıkarıyordu.
Olayı derinlemesine incelemeye devam eden güvenlik güçleri, genç kadının günlüğüne de ulaşmıştı. Kadının yazdığı satırlar, evliliğin yıllardır şiddet ve korku içinde devam ettiğini kanıtlıyordu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre genç kadın, Aralık 2019'da hamile olduğu sırada, "Bugün yine kavga ettik. Bu seferki ciddiydi. Ona vurdum ve bağırdım. O da kapıyı kırdı. Ondan ayrılmayı düşünüyorum." satırlarını kaleme almıştı.
Doğum yapmasının hemen ardındansa, "Bugün küçük bebeğim bir aylık oldu. Ve bugün Babis'e ayrılmak istediğimi söyleyeceğim gün olacak." ifadelerini kullanan Caroline, "Babis hastaneden döndükten sonra ona söyledim. Ayrılmak isteyip istemediğimi sordu. Birçok gözyaşı ve bağırış çağırışla birlikte onu terk edeceğimi söyledim. Aslında ayrılığa daha önce karar vermiştim ama hamile kalınca kızımız babasız büyümesin diye bundan vazgeçtim." diyerek uzun zamandır mutsuz bir şekilde devam eden evliliğini bitirmek istediğini kanıtlamıştı.
Cinayeti sakince, karısı uyuduğu sırada yüzüne yastık bastırarak öldürdüğü anlaşılan Yunan koca, itirafın ardından girdiği hapishanede görüntülenmişti.
Kötü koşullarıyla nam salmış Korydallos hapishanesinin bahçesinde egzersiz yaparken görüntülenen Anagnostopulos'a VIP hizmet sağlandığı ve kendi duşu, tuvaleti, koltuğu ve hatta televizyonu olan ve geniş pencereleri bulunduğu için bol ışık olan rahat bir hücrede kaldığı iddiaları, İngiliz basınında yer almıştı.
Yunan katile uygulanan özel muamelenin nedeni merak konusu olurken İngiliz Daily Mail'de yer alan yeni bir iddia, olayın perde arkasına ilişkin önemli detaylara ışık tuttu.
Yunan polisinin elde ettiği yeni bulgulara göre helikopter pilotu olan Anagnostopulos, karteller için uyuşturucu taşıyordu. Helikopter pilotu olarak elde edeceği paranın çok daha üzerinde gelirinin olduğunu tespit eden polisler, çiftin lüks bir hayat yaşadığı sonucuna ulaştı.
Son olarak 47 bin sterlinlik bir arazi alan, 140 bin sterline yeni evlerini dekore eden ve Dubai'de oldukça lüks bir tatil yapan çiftin arasının, Anagnostopulos'un uyuşturucu kaçakçılığı yaptığının ortaya çıkmasıyla bozulduğu düşünülüyor.
Buna göre Yunan eşin, Caroline'in gerçeği öğrenmesinin ardından konuşmasından korkup, genç kadını öldürdüğü tahmin ediliyor.
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