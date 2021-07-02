Yunan koca İngiliz eşini öldürüp hırsızlık süsü verdi! Tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı

Doğum yapmasının hemen ardındansa, "Bugün küçük bebeğim bir aylık oldu. Ve bugün Babis'e ayrılmak istediğimi söyleyeceğim gün olacak." ifadelerini kullanan Caroline, "Babis hastaneden döndükten sonra ona söyledim. Ayrılmak isteyip istemediğimi sordu. Birçok gözyaşı ve bağırış çağırışla birlikte onu terk edeceğimi söyledim. Aslında ayrılığa daha önce karar vermiştim ama hamile kalınca kızımız babasız büyümesin diye bundan vazgeçtim." diyerek uzun zamandır mutsuz bir şekilde devam eden evliliğini bitirmek istediğini kanıtlamıştı.

Cinayeti sakince, karısı uyuduğu sırada yüzüne yastık bastırarak öldürdüğü anlaşılan Yunan koca, itirafın ardından girdiği hapishanede görüntülenmişti.