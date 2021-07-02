Kadir Şeker davasıyla adı duyulan Özgür Duran’ın babasının dayak yediği anlar ortaya çıktı!
Kadir Şeker davasında adı duyulan Özgür Duran’ın Cengiz Duran’ın (53) yaklaşık bir ay önce dosyanın bir numaralı görgü tanığı Ayşe Dırla’nın eski eşi Mustafa Balıkyemez tarafından Antalya’da uğradığı çekçekli saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünü işleten Cengiz Duran, 6 Haziran akşamı market bölümünün önünde beklediği sırada yanına plakasını bilmediği bir araç durdu.
Araçtan Ayşe Dırla'nın eski eşi Mustafa Balıkyemez indi. Cengiz Duran bunun üzerine ellerini beline koyarak arkasını döndü. Balıkyemez'de yanına gelerek 'Sen bana nasıl ters bakarsın' diyerek Duran'a kafa attı.
Balıkyemez daha sonra ise 'Eşine söyle medyaya çıkıp konuşmasın. Sporcu oğlunun da hayatını bitiririm' tehditleri ederek akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Cengiz Duran ise darp raporunun ardından polis merkezine giderek şikâyette bulundu.
ÇEKÇEKLİ DAYAK
Mustafa Balıkyemez'in Cengiz Duran'a saldırı anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde araçtan inen Balıkyemez'in direkt olarak Duran'ın yanına gelerek yumruk ve kafa atarak saldırması, daha sonra aracındaki kadın arkadaşının ayırmaya gelmesi ve Balıkyemez'in kadını itip arabaya göndermesi, Balıkyemez'in çevreden bulduğu uzun saplı çekçekle Duran'a saldırıp, olay yerinden ayrılması yer alıyor.
UTANMADAN DAYAK ATTIĞI VİDEOYU BEĞENMİŞ
Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran'ın yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Önce anneme sonra babama saldırdılar. Sıra kimde merak ediyoruz. Kamera kayıtlarında her şey ortada. Bir de pişkin pişkin ben bunu sosyal medya hesaplarımda paylaştım girip bir de videoyu beğenmiş. İyi yaptım der gibi. Bunlar neye güveniyorlar? Bunlar nasıl insanlar?
Ben sosyal medya hesabımda paylaştığım zaman beni ve yine babamı da tehdit ettiler. 10 -15 kişi babamın çalıştığı yere gidip, 'Oğluna söyle Instagram hesabından o kamera kaydını kaldırsın seni işinden, ekmeğinden ederiz' demişler. Bende bu görüntüleri kaldıramayacağım. Kimseden korkmuyorum. Allah'a sığınıyorum ve artık adalet istiyorum"
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