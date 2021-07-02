Kadir Şeker davasıyla adı duyulan Özgür Duran’ın babasının dayak yediği anlar ortaya çıktı!

UTANMADAN DAYAK ATTIĞI VİDEOYU BEĞENMİŞ

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran'ın yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Önce anneme sonra babama saldırdılar. Sıra kimde merak ediyoruz. Kamera kayıtlarında her şey ortada. Bir de pişkin pişkin ben bunu sosyal medya hesaplarımda paylaştım girip bir de videoyu beğenmiş. İyi yaptım der gibi. Bunlar neye güveniyorlar? Bunlar nasıl insanlar?