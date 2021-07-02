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Son dakika: Uyarılar peş peşe geldi! İstanbullular bu güne dikkat!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Son dakika: Uyarılar peş peşe geldi! İstanbullular bu güne dikkat!

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı yapıldı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da ve zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

HANGİ SAATLERDE ETKİLİ OLACAK?

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MARMARA'NIN BATISI İÇİN DE UYARI

Öte yandan müdürlük tarafından Marmara'nın batısı için de sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Marmara'nın batısında etkili olması beklenen sağanağın saat 21.00'e kadar devam edeceği kaydedildi.

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