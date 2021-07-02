Son dakika: Uyarılar peş peşe geldi! İstanbullular bu güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.