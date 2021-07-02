Müsilaj çalışmalarına dahil edildi! Deniz süpürgesiyle temizleniyor

Vatandaşlar, deniz süpürgesi ile yapılan temizlik çalışmalarını izledi.



Çalışmaları izleyen Emrah Akarçay, müsilaj temizleme çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyerek "Bu kirli görüntüyü tamamen ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. İnşallah kısa sürede kirli görüntüyü yok edecekler. Müsilaj çok kötü bir görüntü. Müsilaja baktığım zaman denize girmek gibi bir düşüncem olmuyor, biraz tiksiniyorum. İnşallah bu görüntü yok olur.