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Antalya’da işlenen mafya cinayetiyle ilgili 4 ilde baskın: 4 kişi yakalandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Antalya’da işlenen mafya cinayetiyle ilgili 4 ilde baskın: 4 kişi yakalandı

Antalya’da geçtiğimiz yıl öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri “Lotu Quli” kod adlı Nadir Safilov cinayetiyle bağlantılı bir çeteye baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonda dört şüpheli yakalanırken baskın anları polis kameralarına yansıdı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

20 Ağustos 2020 tarihinde gece saat 00.00 sıralarında Antalya'da konakladığı otelin restoran bölümünde öldürülen "Lotu Quli" kod adlı Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri Nadir Salifov cinayetiyle bağlantılı olan bir çete tespit edildi.

Çeteyi tespit eden İstanbul Organize Polisleri; liderliğini N.C.'nin yaptığı çeteye dört ilde eş zamanlı baskın yaptı.

İstanbul merkezli Erzurum, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen baskınlarda N.A., C.K., E.A. ve M.Y. isimli dört çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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