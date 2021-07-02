Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında CE2 hattında toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsünün bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark eden şoför Mahmut Sincar, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüsü Elazığ Caddesi Üçkuyu Araştırma kavşağında durdurdu.