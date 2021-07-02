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Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021
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Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'da yolcu otobüsü, içindeki 45 yolcuyla seyir halindeyken, motor kısmından yanmaya başladı. Şoförün dikkati sayesinde otobüs tahliye edilirken olası facia önlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkatinin olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Otobüsün bazı elektronik fonksiyonlarının çalışmadığını gören sürücünün, yolcuları tahliye ederek büyük bir faciayı önlemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsündeki yangında şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında CE2 hattında toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsünün bazı fonksiyonlarının çalışmadığını fark eden şoför Mahmut Sincar, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu otobüsü Elazığ Caddesi Üçkuyu Araştırma kavşağında durdurdu.

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Otobüsteki yolcuların araçtan tahliye edilmesinin hemen ardından motor bölümü alev alan otobüs yanmaya başladı.

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkati olası bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

Otobüs şoförünün dikkati faciayı önledi! Korku dolu anlar

Yaşanan o anlar otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, meydana gelen olayla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Yapılacak soruşturmanın ardından tespit davası açılacağı belirtildi.

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