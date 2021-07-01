01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta acı olay! Süt sağarken korkunç şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ta acı olay! Süt sağarken korkunç şekilde can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta acı olay! Süt sağarken korkunç şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, makineyle inekten süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki Döndü Bozdoğan hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ağlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Döndü Bozdoğan, evinin yanındaki ahıra girerek makineyle inekten süt sağmaya başladı.

Bu sırada Bozdoğan elektrik akımına kapıldı.

Kadının sesini duyarak ahıra giren yakınları Bozdoğan'ı yerde yatarken buldu.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Döndü Bozdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi FABRİKADA YANGIN! ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Ankara'da alarm! Binalar boşaltıldı ANKARA'DA ALARM! BİNALAR BOŞALTILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA