Kahramanmaraş'ta acı olay! Süt sağarken korkunç şekilde can verdi

Kadının sesini duyarak ahıra giren yakınları Bozdoğan'ı yerde yatarken buldu.



Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Döndü Bozdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



4 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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