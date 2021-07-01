Çanakkale'de gergin gece! Dört yaşındaki Miran kaybolduktan beş buçuk saat sonra bulundu
Çanakkale'de bir sitenin bahçesinde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miran için polis, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerinin her yerde aradığı Miran tam 5.5 saat sonra bulundu. Miran aramalar sonucunda bir aracın ön koltuğunda uyurken bulundu.
Çanakkale'de, bir evin bahçesinde kaybolan 4 yaşındaki otizmli çocuk; polis, AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Mahalle sakinleriyle birlikte geniş çaplı bir arama yapıldı. Küçük çocuk, 5 buçuk saat sonra cep telefonu ışığıyla arabaların içine bakan bir vatandaş tarafından ön koltukta uyurken bulundu.
OYUN OYNARKEN KAYBOLDU
Olay, saat 16.45 sıralarında Çanakkale'nin Esenler Mahallesi Elmaskent Sitesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede bulunan Ovakent Sitesi'nden, Elmaskent Sitesi'ne oturmaya gelen Abit ve Nazan Adıgüzel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 4 yaşındaki otizmli Miran Adıgüzel site bahçesinde oyun oynarken kayboldu. Çocuklarıyla birlikte Elmaskent Sitesi C Blok'ta akrabalarını ziyarete giden anne Nazan Adıgüzel, bir süre sonra site bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki otizmli oğlu Miran Adıgüzel'in kaybolduğunu görünce paniğe kapıldı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Anne Adıgüzel ilk olarak durumu inşaat işçisi olan eşi Abit'e daha sonra da polis ekiplerine bildirdi. Adıgüzel ailesi, sitede oturanlar ve mahalle sakinleri otizmli Miran'ı aramaya başladı. Kısa sürede bölgeye gelen polis, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Uzun süre arama çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerine gelerek, çalışmaları takip etti.
ARAMALARA DRONE VE İZ TAKİP KÖPEĞİ KATILDI
Mahallede geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de drone kaldırarak çalışmalara havadan destek verdi. Yapımı devam eden inşaat, bahçe ve ev bodrumları tek tek arandı. Arama çalışmalarına iz takip köpeği de katıldı.
"CEP TELEFONU IŞIĞIYLA BULUNDU"
Arama çalışmalarına katılan beyaz eşya servisi yetkilisi Şaban Erbaş, sitenin otoparkında bulunan arabaları tek tek cep telefonu ışığıyla aramaya başladı. 17 ABK 342 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda uyuyan bir çocuk gören Erbaş, "Bu arabada bir çocuk var, kimin bu çocuk" diye seslendi. Otomobilin yanına gelen polis ekipleri, koltukta uyuya çocuğun kayıp Miran Adıgüzel olduğunu tespit etti. Haber kısa sürede çevreye yayılınca mahalle sakinleri alkış ve ıslıklarla sevinç gösterisinde bulundu. Otizmli Miran Adıgüzel anne ve babasıyla birlikte ambulansla bindirilerek sağlık kontrolü amacıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KAPILARI AÇIK ARABAYI BİNMEYİ SEVERLER
Kayıp Miran'ı bulan Şaban Erbaş, "Ben de bu sitede B Blok'ta oturuyorum. Saat 16.30'dan buyana paşamızı arıyoruz. Ararken, kaydık, düştük, çalıların içine girdik Sonra bir abi geldi kapının önünde konuşurken. 'Benim de oğlum otizmli, kapıları açık arabalara binmeyi çok severler' dedi. Benim de aklıma arabaları kontrol etmek geldi. Tüm arabaları tek tek el feneri tutarak kontrol ettim. En sonunda bu otomobilde sürücü koltuğunda uyurken buldum. Çok sevindim" dedi.
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