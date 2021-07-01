Çanakkale'de gergin gece! Dört yaşındaki Miran kaybolduktan beş buçuk saat sonra bulundu

KAPILARI AÇIK ARABAYI BİNMEYİ SEVERLER



Kayıp Miran'ı bulan Şaban Erbaş, "Ben de bu sitede B Blok'ta oturuyorum. Saat 16.30'dan buyana paşamızı arıyoruz. Ararken, kaydık, düştük, çalıların içine girdik Sonra bir abi geldi kapının önünde konuşurken. 'Benim de oğlum otizmli, kapıları açık arabalara binmeyi çok severler' dedi. Benim de aklıma arabaları kontrol etmek geldi. Tüm arabaları tek tek el feneri tutarak kontrol ettim. En sonunda bu otomobilde sürücü koltuğunda uyurken buldum. Çok sevindim" dedi.

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