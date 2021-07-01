Malatya'da Alman menşeli 18. yy ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi
Malatya'da Alman menşeli 18. yüzyıla ait üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen bir adet tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda Alman menşeli üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı 18. yüzyıla ait tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili H.B.G. gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak Müze Müdürlüğü görevlileri ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
Öte yandan tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan bir başka çalışmada Çöşnük Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde ve işyerine ait müştemilatta yapılan aramalarda, on bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, yirmi bin 400 adet boş makaron, 990 deste sigara kağıdı ele geçirilirken şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, açıklandı mı? Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
- Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık satılmayacak! A101, BİM, ŞOK, Migros...
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
- Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
- Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?
- Görüntüsü ortaya çıktı! iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?