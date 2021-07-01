İstanbul'da dilencilik çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı, 12 çocuk kurtarıldı
YAŞAM AA
Zeytinburnu'nda, kadın ve çocuklara dilencilik yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken 12 çocuk kurtarıldı. Dilendirilen 12 çocuk örgütün elinden kurtarılırken söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500'ü metal toplam 7 bin 100 TL para ele geçirildi.
Ekipler, Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı A.Y'nin de yer aldığı 31 kişiyi yakaladı.
Dilendirilen 12 çocuk örgütün elinden kurtarılırken söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500'ü metal toplam 7 bin 100 TL para, çok sayıda telefon, örgüt lideri A.Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira para aktarıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.
Şüphelilerden 23'ü, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyonda kurtarılan 12 çocuktan 9'u, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi, 3 çocuk ise ailelerine teslim edildi.
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