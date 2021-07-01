İstanbul'da dilencilik çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı, 12 çocuk kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü tarafından kent genelinde metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara dilencilik yaptırıldığını belirledi.