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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın paniği

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın paniği

Son dakika haberine göre... İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay yerinden kareler

Olay yerinden kareler

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