Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz Perşembe hava durumu

1 Temmuz 2021 tarihli hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcak havalar kendisini göstermeye başlarken, Meteoroloji, Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Son tahminlere göre bugün hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'da az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği ön görülüyor.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 37°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 36°C

Az bulutlu

KONYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 33°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 37°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 29°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 13°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık