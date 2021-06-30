Son dakika: Kadıköy'de cip durağa daldı! O anlar kamerada
Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy'de cip ile otomobil çarpıştı. Savrulan, cipin çarptığı İETT durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Sahil Yolu'nda meydana geldi.
Çağatay Ulaş'ın kullandığı 34 HRC 06 plakalı ciple Kürşat Taze'nin kullandığı otomobil kaza yaptı.
Kazanın etkisiyle Çağatay Ulaş'ın kullandığı cip, İETT durağına çarptı. Şans eseri durakta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlatırken, durakta hasar meydana geldi. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yola sıçrayan camları temizledi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen cip ile otomobilin kaza kaza yaptığı, cip durağa çarparken karşı kaldırımda yürüyen bir yayanın korku ile kaçtığı ve çevrede bulunanların olay yerine koştuğu görülüyor.
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