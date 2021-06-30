Adana'da aynı evi almak isteyen aileler arasında kan aktı! Tüyler ürperten itiraf

'GÖZÜMÜ KAPATIP, ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen İ.T., ifadesinde suçunu itiraf etti. İ.T. ifadesinde, "Amcamın almak istediği evi alınca, aramızda husumet başladı. Ben de ismini hatırlamadığım Suriye uyruklu bir arkadaşımdan pompalı tüfek alıp, evlerinin önüne gittim ancak amcalarım beni engelledi. Sonra tüfeği arkadaşıma verip, tabanca aldım. Olay günü geçmişten beri sevmediğim Müslüm'ü iş yerlerinin önünde otururken gördüm. Silahı ona doğrultup, gözlerimi kapatıp 3 el ateş ettim. Gözümü açtığımda babasının Müslüm'e siper olduğunu gördüm. Sonrasında da olay yerinden kaçtım" dedi.