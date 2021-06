Adana'da aynı evi almak isteyen aileler arasında kan aktı! Tüyler ürperten itiraf

Otomobille Çukurova Caddesi'ne gelen İ.T., iş yerinin önünde babası Mustafa Ok ile birlikte oturan Müslüm Ok'a (25) tabancayla ateş açtı.

Bu sırada Mustafa Ok, oğluna kendini siper etti. Silahtan çıkan kurşunun sol koltuk altına isabet ettiği Mustafa Ok, kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Ok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.