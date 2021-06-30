Önce bardakla sonra da bıçakla saldırmıştı! Gözü dönmüş eş tutuklandı
Son dakika haberi... Manisa'nın Soma ilçesinde gözü dönmüş eş T.Ç., boşanma aşamasındaki karısı İ.Ç.'ye dehşeti yaşattı. Önce bardakla daha sonra da bıçakla karısına saldıran T.Ç., olaya müdahale etmek isteyen 2 kadını da darp etti. Olaydan sonra yakalanan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde, birlikte oturdukları kafede boşanma aşamasındaki eşini döven zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde bir kafede masada bebeğiyle oturan eşi İ.Ç'nin başına bardakla vurup, masadan aldığı servis bıçağıyla saldırdıktan sonra polis tarafından yakalanan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Soma ilçesinde dün akşam, bir kafede oturan T.Ç. masadaki bardağı eşinin başına vurmuş, daha sonra servis bıçağıyla saldırmıştı. Kendisini durdurmaya çalışan 2 kadına da saldıran T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Yaşananlar kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
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