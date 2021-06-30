Önce bardakla sonra da bıçakla saldırmıştı! Gözü dönmüş eş tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Soma ilçesinde dün akşam, bir kafede oturan T.Ç. masadaki bardağı eşinin başına vurmuş, daha sonra servis bıçağıyla saldırmıştı. Kendisini durdurmaya çalışan 2 kadına da saldıran T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.