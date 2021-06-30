İstanbul’da sevgilisinin evine bomba atan adama 68 yıl hapis istemi! Korkunç mesajları ortaya çıktı

Olay günü ışıklar kapalıydı. Ben de bilgisayarla oynuyordum ve kulağımda özel bir kulaklık vardı. O yüzden bombanın sesinden çok etkilenmedim ama bir basınç duyup, sıçradım. Bembeyaz dumanı görünce çok korktum. Panik atak oldum. Komşumuz Tolga'yı kaçarken görmüş. Bu adam attığı maillerde evimizi yakacağını söylemişti" diye konuştu.