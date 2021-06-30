30 Haziran 2021, Çarşamba
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Samsun'da vahşet! 20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu

Samsun'da 20 yaşındaki genç, kemerle asılı halde ölü olarak bulundu. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Samsun'da vahşet! 20 yaşındaki genç kemerle asılı halde ölü bulundu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emre Uyanıkoğlu evlerinin teras katındaki tavandaki demir bloklara kemer ile asılı halde ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Emre Uyanıkoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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