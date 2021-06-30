30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da rezidansta dehşet! Kocasını göğsünde bıçaklayıp öldürdü

Adana’da rezidansta dehşet! Kocasını göğsünde bıçaklayıp öldürdü

Adana’da saat 11.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki rezidansta yaşayan İzel Erdeve (36), tartıştığı eşi Okan Erdeve'yi (47) göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan İzel Erdeve, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce ağlayarak, “Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü” dedi. Hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Adana’da rezidansta dehşet! Kocasını göğsünde bıçaklayıp öldürdü

Rezidansın 16'ncı katında yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı.

Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü.

Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi. İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü" dedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA