30 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul’da şoke eden anlar! Köpeğine tekme atan site yöneticisini havuza attı

Beşiktaş ilçesinde Ulus Mahallesi'nde bir sitede 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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İstanbul’da şoke eden anlar! Köpeğine tekme atan site yöneticisini havuza attı

Olay, Ulus Mahallesi'nde bir sitede cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi.



O sırada köpek site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi. Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı. Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı.

Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpeğin tekmelenmesi ve yöneticinin havuza atılması sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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