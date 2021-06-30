İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
Esenyurt’ta önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde alkollü olan yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve “üzerimde silah var” diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken şahıs polislerin ikna etmesiyle evde çıkarılıp gözaltına alındı.
İddiaya göre şüpheli şahıs sokak üzerindeki bir apartmana kovalandığını söyleyerek girdi.
Apartman girişinde vatandaşlarla tartışan şahıs daha sonra 1'nci katta biri hamile olan 3 kadının bulunduğu eve kapıyı açık görünce daldı.
Üzerinde silah olduğunu söyleyen adamı karşısında gören kadınlar kendisini balkonun bulunduğu odaya kilitleyerek yakınlarına ve polise haber verdi.
Binanın önüne gelen polis bir süre şahısla konuşup ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı. Şahısın polis eşliğinde gözaltına alınarak polis merkezine oradan da adliyeye sevk edildi.
"POLİSLER GELDİ BALKONA TIRMANDILAR"
Yaşananları anlatan çevredeki esnaflardan Doğukan Irmak, "Adam içeriye girmiş kadınlar varken. Polisler geldi balkona tırmandılar olmayınca itfaiyeyi de aradılar. Daha sonra adamı ikna edip kapıdan aldılar. Adam evde kadınları rehin almıştı. Yabancı uyrukluydu" dedi.
Olayın yaşandığı anda apartmanda olan Mısır uyruklu bir diğer şahıs ise, "Bir adam gördüm kapıda. Adam elini cebine koydu silah varmış gibi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
- LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2021 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...
- Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında, erken mi yatacak?
- Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...