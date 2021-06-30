Boz ayıya böyle kafa tuttu! Keçinin inadı canını kurtardı
Kars Sarıkamış'tan çok ilginç bir o kadar da heycanlı görüntüler kayda geçti. Herkesin gözleri önünde yavru boz ayı keçilere saldırdı. Keçi boz ayıya bakın nasıl kafa tuttu.
YAŞAM A Haber
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle'de parkta otlayan keçilere yavru boz ayı saldırdı. Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı mahallede paniğe neden oldu.
Yavru ayıya kafa tutarak canını kurtaran keçi ise ilginç anların kayda geçmesini sağladı.
Bir yandan keçinin derdine düşen bir yandan da ayıuyı kovalamaya çalışan vatandaşlar bu anları kaydetmekten de geri durmadı.
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