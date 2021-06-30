30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Boz ayıya böyle kafa tuttu! Keçinin inadı canını kurtardı

Boz ayıya böyle kafa tuttu! Keçinin inadı canını kurtardı

Kars Sarıkamış'tan çok ilginç bir o kadar da heycanlı görüntüler kayda geçti. Herkesin gözleri önünde yavru boz ayı keçilere saldırdı. Keçi boz ayıya bakın nasıl kafa tuttu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Boz ayıya böyle kafa tuttu! Keçinin inadı canını kurtardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle'de parkta otlayan keçilere yavru boz ayı saldırdı. Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı mahallede paniğe neden oldu.

Boz ayıya böyle kafa tuttu! Keçinin inadı canını kurtardı

Yavru ayıya kafa tutarak canını kurtaran keçi ise ilginç anların kayda geçmesini sağladı.

Boz ayıya böyle kafa tuttu! Keçinin inadı canını kurtardı

Bir yandan keçinin derdine düşen bir yandan da ayıuyı kovalamaya çalışan vatandaşlar bu anları kaydetmekten de geri durmadı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA